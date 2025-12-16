Κυρ. Μητσοτάκης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μια από τις τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα - Θα κερδίσουμε τον πόλεμο

Συνέντευξη στο Podcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» έδωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ανέδειξε τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της χώρας μας, από τη μία αυτό με τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup και από την άλλη αυτό με τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι - υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μία «από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε» και έθεσε στην ατζέντα της επόμενης τετραετίας την πλήρη ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα», είπε.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια είπε ότι η απάντηση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος - μέσος μισθός 1.500 ευρώ, κατώτατος μισθός 950 ευρώ - ωστόσο «δεν αρκεί» όπως τόνισε και για αυτό στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 1,76 δισ. σε φοροαπαλλαγές.

Σχετικά δε με το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου», είπε.

Ως προς την παραβατική οδική συμπεριφορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «στέλνουμε μήνυμα μηδενικής ανοχής» και πως ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα. Σημείωσε μάλιστα ότι οι κλήσεις στους «επώνυμους» δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες πια παρεμβάσεων: «σβήσε μου την κλήση».

Υπογράμμισε επίσης ότι έσπασαν τα άβατα στα πανεπιστήμια: «Η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους «μπαχαλάκηδες» - είναι μια σημαντική επιτυχία» είπε με έμφαση.

Σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και αν θα γράψει βιβλίο ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς». Μάλιστα, επανέλαβε ότι «υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες - το 2027 έχουν δύο δυνατότητες - να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα» για να προσθέσει: «Η πολιτική δεν είναι για πάντα - σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».