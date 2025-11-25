Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει το προσωπικό του μήνυμα και υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης κάθε γυναίκας που αντιμετωπίζει κακοποίηση.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στο Facebook, η Πολιτεία έχει θέσει σε λειτουργία 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας, τη συμβουλευτική γραμμή 15900 και το «Panic Button», ήδη εγκατεστημένο σε εκατοντάδες κινητά σε όλη τη χώρα.

Έως σήμερα, περισσότερες από 20.000 καταγγελίες περιστατικών κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις, δείχνοντας ότι οι γυναίκες εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται.

Στόχος, υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας σε οικογένεια, σχολείο και γειτονιά, με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό και μηδενική ανοχή απέναντι σε όποιον υποτιμά τη γυναίκα.

«Η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη:

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει την ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους.

Από την πλευρά της, η Πολιτεία απαντά στη μάστιγα αυτή με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς. Επίσης, με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας. Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900. Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.

Έως τώρα, 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις. Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία απλώνεται, δυστυχώς, και στην ψηφιακή σφαίρα με ποικιλόμορφες παρενοχλήσεις. Συχνά ανώνυμα. Όμως πάντα επώδυνα.

Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά. Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση».