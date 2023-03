Κυρ. Μητσοτάκης: Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του ευχαρίστησε την πρόεδρο της Κομισιόν για την κινητοποίηση της ΕΕ για βοήθεια στο θέμα των σιδηροδρόμων.

«Σας ευχαριστώ αγαπητή μου @vonderleyen για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να βασιστούμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας για βοήθεια.», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση του.

Thank you dear @vonderleyen for your swift response to our request. We are determined to mobilize all resources available. We are glad we can count on our European partners for assistance. https://t.co/ILFq02QZpl