Κυρ. Μητσοτάκης: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Αναγκαίο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση
Eurokinissi/ Τατιάνα Μπόλαρη
Eurokinissi/ Τατιάνα Μπόλαρη

Κυρ. Μητσοτάκης: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Αναγκαίο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση

03/03/2026 • 14:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 • 14:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΖΟΖΕΦ ΑΟΥΝ