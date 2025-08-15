Κυρ. Μητσοτάκης: η ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων. Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στην πατρίδα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Σήμερα, Δεκαπενταύγουστος, στο μέσο του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς: στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, στους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση.

Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα με ενότητα.

Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες στην πατρίδα μας και απανταχού της γης».