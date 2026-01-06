Κυρ. Μητσοτάκης: Η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας

Τη βεβαιότητα «ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα» υποστηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια. Ευρισκόμενος στο Παρίσι λόγω συμμετοχής της στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

«Ταξιδεύοντας για διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα. Αναχωρώντας, ωστόσο, άναψα ένα κερί στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης, βέβαιος ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα», αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Όπως προσθέτει, «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, άλλωστε, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης. Προσαρμόζοντας τις επιλογές μας εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών. Με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε όσα μας κρατούν ακόμη πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και το αποτέλεσμα αντί για το ψέμα και τα μεγάλα λόγια. Αλλά και υπεύθυνοι απέναντι στον συμπολίτη μας και στις γενιές που έρχονται».

«Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της Γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας», καταλήγει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.