Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία

Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στο πλαίσιο της Συμμαχίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, όλοι οφείλουν να δεσμευτούν στον αμοιβαίο σεβασμό, στον διάλογο και στην τήρηση των αρχών της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, στον διάλογο και στις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας.

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την κοινή δήλωση που θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Αρκτικής ως συλλογική ευθύνη του ΝΑΤΟ, υπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η κοινή δήλωση

«Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική και την αποτροπή αντιπάλων. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές και δεν θα πάψουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν αναντικατάστατο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».