Κυρ. Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις: Στηρίζουμε τους νέους όχι με λόγια άλλα με πράξεις - Δύο παραδείγματα (vid)

Με ένα νέο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή και αφορούν στους νέους.

Στο βίντεο διάρκειας 1:43 λεπτών, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναφέρεται αρχικά στις ερωτήσεις που έθεσε η κυβέρνηση σε νέους της χώρας για το εάν γνωρίζουν τι προβλέπουν τα νέα κυβερνητικά μέτρα που αφορούν τις φοροελαφρύνσεις τους.

«Λοιπόν, μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν πολύ καλή ενημέρωση γι’ αυτά τα οποία τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή. Πάμε να τα δούμε μαζί απλά και κατανοητά», σημειώνει αρχικά ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια προχωρά στην ανάλυση των μέτρων, με πρώτο και κύριο τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στους νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυρ. Μητσοτάκης δίνει δύο παραδείγματα:

Α. Ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα το μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ. Και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ, δηλαδή πάνω από έναν μισθό το χρόνο.

Β. Αντίστοιχα, ένας νέος, ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών, με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως.

«Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μια Ελλάδα που αλλάζει», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο από την ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη στα social media