Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν μεταβαίνει στο Νταβός - Στις 10:30 σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των ζώων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός δεν μπορέσει να μεταβεί χθες, Τετάρτη, στο Νταβός της Ελβετίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ, ενώ όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι να μην υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

Εξαίρεση η Ουγγαρία του Βίκτωρ Όρμπαν που έχει πει ήδη το «ναι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.



