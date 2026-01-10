Κυρ. Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Προσοχή στις σειρήνες του λαϊκισμού - Θα κερδίσουμε και τις εκλογές του 2027

Περιοδεία στο Μοσχάτο έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με πολίτες.

Αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς, ο πρωθυπουργός περπάτησε στους δρόμους της περιοχής, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και πολίτες, ενώ δεν αρνήθηκε να βγάλει δεκάδες selfies με τον κόσμο που έσπευσε να τον χαιρετήσει.

Στη συνέχεια, σε κεντρική καφετέρια του Μοσχάτου, μιλώντας σε προσωπικό τόνο για το ορόσημο της δεκαετίας, προχώρησε σε έναν απολογισμό, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για νίκη και στις επόμενες εκλογές.

​«Να ταυτίσουμε την πρόοδο της ΝΔ με την πρόοδο του τόπου»

​Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια και στο βάρος της ευθύνης που αισθάνεται σήμερα:

​«Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε μαζί πριν από δέκα χρόνια, για να ταυτίσουμε την πρόοδο της Νέας Δημοκρατίας με την πρόοδο του τόπου, θα τη συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα.

Εγώ μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την αίσθηση της ευθύνης να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε χτίσει.»

«Προσοχή στις σειρήνες του λαϊκισμού»

​Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη δυσκολία της διακυβέρνησης στον έβδομο χρόνο, προειδοποιώντας ωστόσο για τους κινδύνους των εύκολων λύσεων:

​«Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για μία κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο να κρατάει τη μεταρρυθμιστική της ορμή. Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μία κούραση, να σαγηνεύεται ενδεχομένως από κάποιες σειρήνες εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες.»

​«Δεν θα ήμουν πρωθυπουργός αν δεν ήμουν πρόεδρος της ΝΔ»

​Σε μια αποστροφή του λόγου του με έντονο συναισθηματικό φορτίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον δεσμό του με την παράταξη και τις επιθέσεις που δέχεται:

«Εγώ λοιπόν σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη τιμή για εμένα από το να εκλεγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ότι δεν θα ήμουν ποτέ πρωθυπουργός αν δεν ήμουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν απολάμβανα τη δικιά σας αγάπη και τη δικιά σας εμπιστοσύνη.

Αυτήν την θετική ενέργεια την οποία εισπράττω σήμερα από την καθημερινή και από τον καθένα ξεχωριστά, να είστε σίγουροι ότι είναι μια ενέργεια που μου δίνει δύναμη. Και να σταθώ όρθιος απέναντι στις πολλές προσωπικές επιθέσεις, τις ξέρετε νομίζω και τις βλέπετε, σας διαβεβαιώνω ότι με αφήνουν παντελώς ανεπηρέαστο. Εγώ παίρνω δύναμη από το δικό σας χειροκρότημα και από τη δικιά σας αγάπη και από την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.»

​Η επόμενη γενιά

​Κάνοντας μια προσωπική αναφορά στην κόρη του, ο πρωθυπουργός συνέδεσε το πέρασμα του χρόνου με το χρέος προς τη νέα γενιά:

​«Σκεφτόμουν ότι πριν από 10 χρόνια η μικρή μου κόρη ήταν 12 χρονών και σήμερα είναι 22. Σκέφτομαι πάντοτε τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά και πώς θα μπορέσουμε να παραδώσουμε και εμείς στην επόμενη γενιά μια χώρα καλύτερη από αυτήν την οποία μας παρέδωσαν οι γονείς μας. Αυτό είναι το συμβόλαιο αλήθειας στο οποίο εξακολουθούμε και υπογράφουμε κάθε μέρα με τους Έλληνες πολίτες.

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από εμένα δεν θα ακούσετε ψέματα. Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Δεν μπορούμε ποτέ να τάξουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Έστω και αν μερικές φορές γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι, έχουμε δεσμευθεί να λέμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και ξέρουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την κρίση να ακούν και να ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας.»

​«Το 2027 χρονιά επιτυχιών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του θέτοντας τον εκλογικό στόχο της επόμενης αναμέτρησης:

​«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις προσωπικές σας ευχές. Να είστε καλά και το 2027 άλλη μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.»