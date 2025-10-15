Κυρ. Μητσοτάκης από «Αττικόν»: Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού

Στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την ανακαίνιση του ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου».

Στον χαιρετισμό του, o κ. Μητσοτάκης αρχικά ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά του τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών»

«Όσοι έχουμε περιστατικά συγγενών που έχουν δώσει μάχη με τον καρκίνο γνωρίζουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας και αυτό προσφέρουμε με αυτό το καινούργιο κέντρο που θα μας δώσει δυνατότητα να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις από τις οριζόντιες θεραπείες σε εξειδικευμένες που λαμβάνουν υπόψη το γενετικό κώδικα κάθε όγκου» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε «δεν είναι σκοπός μόνο να επενδύουμε μόνο σε υποδομές που ζηλεύουν σε άλλες χώρες αλλά να επενδύουμε στους γιατρούς μας»

Απαντώντας σε όσους λένε ότι δεν έχουν γίνει βήματα προόδου στο Αττικόν είπε «από τα 90 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης πήγαμε στα 150 εκατ. ευρώ, έχει αυξηθεί το προσωπικό όχι στον βαθμό που θα θέλαμε αλλά επιμένουμε στην ανάταξη του ΕΣΥ».

«Όταν το 2023 οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν ξανά ένας από τους 3 εθνικούς στόχους ήταν να ανατάξουμε το ΕΣΥ. Κάνοντας έναν απολογισμό και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει να παραδεχθούν ότι έχουν γίνει βήματα προόδου όχι μόνο με ιδιωτικές δωρεές αλλά και με ανάταξη υποδομών. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ στη χώρα, μια επανάσταση για τις υπηρεσίες υγείας στη δυτική Αττική με χρήματα από το υπουργείου Ανάπτυξης. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη του ΕΣΥ από την ίδρυση του σε συνδυασμό με την αύξηση του προσωπικού».

Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών, του προσωπικού, λαμβάνουμε μέριμνα για τη βελτίωση των αποδοχών» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Άδ. Γεωργιάδης: Το «Αττικόν» έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%

«Το Νοσοκομείο Αττικόν, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%. Έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί στους ασθενείς συν 41,31%. Έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί συν 55,12%. Έχει αύξηση στα χειρουργεία συν 44,71%. Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο έδινε για το Αττικό Νοσοκομείο 95 εκατομμύρια και το 2025, δίνει 154 εκατομμύρια» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, καταγράφηκαν επεισόδια περιορισμένης έκτασης μεταξύ εργαζομένων και αστυνομικών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν σήμερα στάση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στα νοσοκομεία.