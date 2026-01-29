Κυρ. Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, αφορά 1,5 εκατ. πολίτες (vid)

Τη σημασία της πρόληψης και των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, με αφορμή την έναρξη του νέου Προγράμματος Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 5,1 εκατ. πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε ως το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης στη χώρα. Στόχος του, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί σχεδόν 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και 2,5 εκατ. καρδιολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την παχυσαρκία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε προγράμματα πρόληψης, τα οποία –όπως ανέφερε– έχουν ήδη συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Ανακοίνωσε, επίσης, την έναρξη του νέου Προγράμματος Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία, το οποίο αφορά περίπου 1,5 εκατ. πολίτες.

Όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr.

«Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά όσα είπε ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε:

«Έχεις δει αυτό το μήνυμα; 5,1 εκ είναι οι πολίτες που ήδη έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις με το πρόγραμμα ”Προλαμβάνω”. Θυμίζω: Το πρόγραμμα ”Προλαμβάνω” είναι το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης στη χώρα μας. Και έχει έναν στόχο: Τον έγκαιρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί σχεδόν 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 2,5 εκ εξετάσεις καρδιάς ενώ πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την παχυσαρκία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πέντε προγράμματα πρόληψης και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: Ζωές που σώζονται.

Αλλά δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε! Ξεκίνησε ήδη το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκ συμπολίτες μας. Όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Μπες στο proliptikes.gov.gr, διάλεξε τις προληπτικές εξετάσεις που θέλεις να κάνεις και εκεί θα βρεις όλες τις οδηγίες που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει! ».