Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

«Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με την απάντηση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη για τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά για τον Τσίπρα.

«145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», ανέφεραν πηγές από την κυβέρνηση.

«Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!»

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!», για το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου στις δηλώσεις Θρασκιά.

Υπενθυμίζεται πως η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και οποιονδήποτε δεχτεί να συνομιλήσει στην λογική του προγράμματός του».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση Μαρινάκη που σε ανάρτησή του τόνισε «αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».

Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!

Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.

Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα.

Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους.