Κυβερνητικές πηγές για Κ. Τσουκαλά: Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις

Με αφορμή τα όσα υποστήριξε σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το κυβερνητικό πρόγραμμα οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν:

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: "Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;"».

Και επισήμαναν: «Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις».