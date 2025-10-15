Κυβερνητικά στελέχη: Οι επισημάνσεις του Καραμανλή μετά τις επιθέσεις στη δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρες παρά ποτέ

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», τόνισαν κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο «αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη η προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση».

Απευθύνοντας χαιρετισμό σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, που διοργανώθηκε από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών στην Παλιά Βουλή, ο Κώστας Καραμανλής προειδοποίησε για τον κίνδυνο κρίσης απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι η δημοκρατία και η πολιτική ομαλότητα προϋποθέτουν κράτος δικαίου, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη των πολιτών, στοιχεία που, όπως είπε, σήμερα αμφισβητούνται όλο και περισσότερο.

Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση.

Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας».

Ο Κώστας Καραμανλής συμπλήρωσε πως «η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί, βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Το παρών έδωσαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτές της ΝΔ, καθώς και πρώην βουλευτές και υπουργοί.