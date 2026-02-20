Κυβέρνηση: Σύγκρουση με τα άκρα και «νομιμότητα παντού»

Έχοντας εισέλθει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο η ένταση στο πολιτικό σκηνικό κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα, με πεδία «έκφρασης» πλέον, εκτός από τα τηλεοπτικά πάνελ, τη Βουλή και τις τελευταίες ημέρες και τους δρόμους, χαρακτηριστικά τα όσα εκτυλίσσονται έξω από νοσοκομεία που επισκέπτεται ο υπουργός υγείας. Το κλίμα υψηλών τόνων τροφοδοτούν και τα νέα περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως η υπόθεση ΟΠΕΚΑ, «συμπληρώνοντας» για παράδειγμα τις εξελίξεις με επίκεντρο τη ΓΣΕΕ και νωρίτερα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να απαντούν σε κάθε «κατηγορία» ή «αντίδραση», απ’ όπου κι αν προέρχεται. Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσέφυγε στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ σε κεντρικό επίπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου βάζει «στο κάδρο» το ΠΑΣΟΚ, για την εμπλοκή στελεχών του σε υποθέσεις, που έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών. Κοινή συνισταμένη των κυβερνητικών αντιδράσεων, το δόγμα «νομιμότητα παντού», που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν υιοθετήσει και προτάσσουν, επεκτείνοντάς το σε κάθε τομέα της δημόσιας δραστηριότητας.

Το μήνυμα, που επιχειρείται να σταλεί – ως συνέχεια της παραδοχής δια στόματος πρωθυπουργού ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει εγκαίρως τα όσα συνέβαιναν – είναι ότι η Πολιτεία παρεμβαίνει άμεσα και εντοπίζει τέτοιες πρακτικές. «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών» σημειώνουν χαρακτηριστικά για την υπόθεση ΟΠΕΚ, περίπτωση που έρχεται σε συνέχεια της υπόθεσης Παναγόπουλου. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, λ.χ., από το κυβερνητικό επιτελείο μιλούν για μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως η συχνή παρουσία στον φορέα υπαλλήλου που είχε αποσπαστεί σε πολιτικό κόμμα και είχε φύγει από τον οργανισμό.

Με αφορμή τις υποθέσεις αυτές, η κυβέρνηση, αφενός διαβλέπει τη δυνατότητα να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις ότι πίσω από όποιο σκάνδαλο ξεσπά, κρύβεται ένα μέλος της ΝΔ, αφετέρου επιχειρεί να περάσει και ένα νέο «ύφος», διατηρώντας διαφορετικό τόνο σε σχέση με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σε ανάλογες περιπτώσεις, διατυπώνοντας, μάλιστα, το ερώτημα «τι θα συνέβαινε αν η ''πρωταγωνίστρια'' σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο όπως είναι η συγκεκριμένη στο ΠΑΣΟΚ».

Υπογραμμίζουν, δε, ότι «ούτε στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, του εμβληματικότερου συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας του ΟΠΕΚΑ δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα με τα πρόσωπα αυτά», διαμηνύοντας ότι «οι όποιες ευθύνες υπάρχουν, σε όποιο επίπεδο και οτιδήποτε προκύψει στη συνέχεια μετά από τη διερεύνηση, αφορούν τα πρόσωπα αυτά και όχι συνολικά το ΠΑΣΟΚ», κάνοντας λόγο για «μάθημα» προς την Χαριλάου Τρικούπη «πώς δεν πρέπει να στοχοποιείται ένας πολιτικός χώρος, μία παράταξη, όταν ερευνάται ένα μέλος του, πολλώ δε μάλλον ένα στέλεχος του», παίρνοντας αποστάσεις από φαινόμενα «λαϊκισμού» για τα οποία έχει κατηγορήσει την αντιπολίτευση στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, του προέδρου της ΓΣΕΕ και εσχάτως του ΟΠΕΚΑ, ενισχύουν την αίσθηση των πολιτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, όπου δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια, κατατάσσεται η διαφθορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το «στοίχημα» για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να περάσει το μήνυμα ότι δική του πρόθεση και πολιτική βούληση είναι η διαλεύκανση όλων αυτών των υποθέσεων.

«Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει ένα μαγικό ραβδί» δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, διαμηνύοντας ότι «δουλειά των κυβερνήσεων είναι να έχουν και την πολιτική βούληση και επί των ημερών τους να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε όλα τα επίπεδα, ώστε οι υποθέσεις διαφθοράς να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη». Το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να διαχειριστεί, επομένως, από τη μία πλευρά τα στοιχεία, που επικαλείται – ότι δηλαδή σε όλες τις υποθέσεις υπήρχε η βούληση, αλλά και αποτελέσματα, όπως το μπλοκάρισμα ΑΦΜ – από την άλλη πλευρά, η παραδοχή ότι «δικαίως ο κόσμος περίμενε και περιμένει περισσότερα».

Ο δρόμος της δικαιοσύνης, όπως λένε στην κυβέρνηση, είναι η απάντηση για όλες τις περιπτώσεις και η εφαρμογή του δόγματος «νομιμότητα παντού» αφορά τόσο τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, όσο και κάθε άλλο πεδίο. Από την κυβέρνηση προτάσσουν τα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που, όπως λένε, έχει διαχειριστεί από τον Οκτώβριο του 2024 πάνω 958 υποθέσεις, με την έρευνα να έχει οδηγήσει στην εξάρθρωση 173 εγκληματικών οργανώσεων και τη σύλληψη 3.094 δραστών. Ως παραδείγματα προβάλλονται τα γήπεδα και τα πανεπιστήμια, με κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν ότι «δεν μπορεί μια Κυβέρνηση που επί των ημερών της γίνονται όλα τα αυτονόητα που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, να χρεώνεται ότι δεν εφαρμόζει τη νομιμότητα. Αντιθέτως, θα πρέπει να το πιστώνεται».

Στο Μέγαρο Μαξίμου προβληματίζονται με τον κίνδυνο η πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί, εκτός από ακραία και σε τοξική. Τον προβληματισμό εντείνουν περιστατικά, όπως αυτά που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, με την κυβέρνηση να μιλά για νοσηρές μειοψηφίες, που δεν εκπροσωπούν το σύνολο των υγειονομικών, με μόνο στόχο την «μπαχαλοποίηση», όπως λένε, τις εντάσεις, τα επεισόδια και την προβοκάτσια.

Το οξυμένο κλίμα, πάντως, δεν φαίνεται να οδηγεί σε συσπείρωση δυνάμεων ούτε την κυβέρνηση, ούτε την αντιπολίτευση. Η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis, κατέδειξε την «ευθεία γραμμή» στις τοποθετήσεις των πολιτών, με τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, να παραμένει στο 29,4% και τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης να διατηρείται, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται πίσω κατά 16,7 ποσοστιαίες μονάδες, συγκεντρώνοντας 12,7% και να ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 11,2%, Ελληνική Λύση 10,9%, ΚΚΕ 8,3%, ΣΥΡΙΖΑ 5,4%, Φωνή Λογικής 4,2%, ΜέΡΑ25 3,3%, Νέα Αριστερά 1,9%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,3%, Σπαρτιάτες 0,5%, Λοιπά 9%. Βασικό χαρακτηριστικό, ωστόσο, παραμένει η «γκρίζα ζώνη», που αν στην πρόθεση ψήφου, προσμετρήσεις κανείς τους αναποφάσιστους, τους πολίτες που δηλώνουν άκυρο/λευκό, όσους δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν και όσους δεν απαντούν, φθάνει στο πρωτοφανές 27,2%.