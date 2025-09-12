Κυβέρνηση: Πώς «διαβάζει» τις πρώτες δημοσκοπήσεις και γιατί περιμένει περαιτέρω ανάκαμψη

Την πρώτη αντίδραση των πολιτών στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, αποτυπώνουν δύο δημοσκοπήσεις, που διενεργήθηκαν τα αμέσως επόμενα 24ωρα και «μετρά» πλέον το κυβερνητικό επιτελείο.

Η μικρή ανάκαμψη των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και η καθιέρωση της ακρίβειας ως το σημαντικότερο πρόβλημα, αποτυπώνονται ως κοινοί παρονομαστές στην έρευνα της Opinion Poll και της Interview, με την πρώτη μέτρηση να ανεβάζει στο 30,5% την εκτίμηση ψήφου για την κυβέρνηση και τη δεύτερη να την τοποθετεί στο 26,7%, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 14% και 14,6% αντίστοιχα.

Οι δύο μετρήσεις αποτυπώνουν και πάλι μια οκτακομματική ή εννιακομματική Βουλή, εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά για τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2% και 4,1%, ενώ και στις δύο μετρήσεις η «γκρίζα ζώνη» παραμένει σε υψηλά επίπεδα, της τάξεως του 18,4% και 17,2% αντίστοιχα. Σταθερά καταλληλότερος για την πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27,9% έναντι 7,2% του Νίκου Ανδρουλάκη στην Opinion Poll και ανάλογα ποσοστά στην Interview.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το κυβερνητικό επιτελείο «διαβάζει» το αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων, εκφράζοντας μια πρώτη, σχετική, ικανοποίηση ως προς την ανάκαμψη των ποσοστών που καταγράφεται και επιστρέφουν τη ΝΔ στα επίπεδα του περασμένου Μαϊου και του Ιανουαρίου, πριν δηλαδή τις απώλειες που προκάλεσε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών, αντίστοιχα, αλλά και στη διατήρηση της μεγάλης διαφοράς από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία παραμένει 12 με 16 ποσοστιαίες μονάδες μακριά από την κυβέρνηση.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν μια στατική ή στιγμιαία ανταπόκριση. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι σημαντικά και εκτιμούμε ότι θα γίνουν περισσότερο αντιληπτά από τους πολίτες όταν τα δουν στην τσέπη τους», παραπέμποντας δηλαδή στις αρχές του 2026, οπότε θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίμακα στις αποδοχές του πρώτου μισθού και λίγο νωρίτερα, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, όταν δοθεί η πρώτη στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους και ενοικιαστές.

Έως τότε, εστιάζουν στην πρώτη αντίδραση του 53% των πολιτών, που φαίνονται ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με 7 στους 10 να θεωρούν σημαντικά τα μέτρα. Από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ως «βασικό χαρτί» για την πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι η διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη επιλογή των πολιτών σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα, με διαφορά που φτάνει και τις 21 ποσοστιαίες μονάδες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό». Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επιλέγεται να βγει και πάλι μπροστά και να επικοινωνήσει ο ίδιος τις παρεμβάσεις και το έργο της κυβέρνησης, με νέες επισκέψεις εντός και εκτός Αττικής.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν ιδιαίτερα και τα δημοσκοπικά ευρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι σχεδόν 7 στους 10 βλέπουν αρνητικά μια πρωτοβουλία από τον Αλέξη Τσίπρα και ότι η επιρροή του μειώνεται στους αριστερούς-κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Επιμένουν ιδιαίτερα τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών, αλλά και ότι ένα τέτοιο κόμμα εξασφαλίζει σίγουρα μόλις το 6,5% του εκλογικού σώματος, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Για την κυβέρνηση, όμως, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ιδιαίτερη σημασία έχει η ευθεία σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κυβερνητικά στελέχη να αναδεικνύουν την πεποίθηση των ερωτηθέντων οι οποίοι, σε αναλογία σχεδόν 7 στους 10, πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ρίξει το βάρος στην ανατροπή της εικόνας που φέρνει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Επισημαίνοντας ότι δεν παραγνωρίζεται σε καμία περίπτωση η σοβαρότητα του θέματος, εστιάζουν στο γεγονός ότι σε ένα ποσοστό 37,2% οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Αντίστοιχα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα υπόλοιπα θέματα, όπως τα εθνικά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η παιδεία, το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και η ανεργία, με την κυβέρνηση να εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη λίστα με τα όσα προβληματίζουν τους πολίτες.

Με τον πρωθυπουργό να προτάσσει ως κριτήριο για την ψήφο των πολιτών, την τήρηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε το 2023 και την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, στο κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν την εικόνα ικανοποίησης, που σε ποσοστό 52,3% εκφράζουν οι ερωτηθέντες για το σύνολο της διακυβέρνησης, με το 47% να είναι αρνητικό, ενώ αντίστοιχα για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ ικανοποιημένο δηλώνει το 36% και το 61,6% καθόλου.