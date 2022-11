Κ. Σακελλαροπούλου: Συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια τόσων ζωών

Συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια τόσων πολλών ζωών εξαιτίας της τρομερής έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη δηλώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με ανάρτηση στο Τwitter εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της, καθώς και του ελληνικού λαού προς τις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Shocked by the tragic loss of so many lives due to the terrible explosion in #Istanbul, I express, on behalf of the Greek people and personally, my deepest condolences to the families who are grieving and wish speedy recovery to those who are injured. Our thoughts are with them.