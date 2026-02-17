Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αρνείται τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στην Πλ. Ελευθερίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε στις καταγγελίες για εργασιακό bullying και μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενη του κόμματός της, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί «απλήρωτης εργαζόμενης».

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά 48 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών της εργαζομένης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η εν λόγω υπάλληλος ισχυρίζεται ότι υπέστη επανειλημμένα απαξιωτική και ελεγκτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στο κόμμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι η καταγγέλλουσα, την οποία κατονομάζει ως «Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη», δεν εργάζεται στο κόμμα «εδώ και περισσότερο από ένα έτος» και, συνεπώς, είναι ψευδές ότι παραμένει απλήρωτη. Υποστήριξε δε ότι μπορεί να αποδείξει την αλήθεια των λεγομένων της και διαθέτει μηνύματα της ίδιας της γυναίκας, τα οποία χαρακτήρισε «εγκωμιαστικά» για το πρόσωπό της.

Η εργαζόμενη είχε δηλώσει ότι παρέμεινε απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, λαμβάνοντας μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, και διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε προσωπικές αιχμές κατά της καταγγέλλουσας, αναφέροντας ότι «κάνει καριέρα σε live συναυλίες», «διαμένει κατά καιρούς στην Πάρο» και ασχολείται με άλλες εργασίες, απορρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό περί οικονομικού αδιεξόδου λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων.

Η πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι δεν έχει περιέλθει στην Πλεύση Ελευθερίας καμία επίσημη ενημέρωση ούτε έχει κινηθεί υπηρεσιακά έλεγχος. Στο πλαίσιο αυτό, στράφηκε κατά της Επιθεώρησης Εργασίας, επισημαίνοντας ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για τη «σπέκουλα» και την, όπως υποστήριξε, εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Εν συνεχεία επιτέθηκε κατά του Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημοσιοποίηση μίας άλλης καταγγελίας εθελοντή στην Πλεύση Ελευθερίας υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει την υπόθεση «με την επικουρία» δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» και «συκοφαντικές επιθέσεις».

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η κυρία Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά όσων, όπως ανέφερε, συκοφαντούν ή αναπαράγουν ψευδείς ισχυρισμούς. Επιπλέον, επικαλέστηκε παλαιότερη καταγγελία που χρονολόγησε το 2018, υποστηρίζοντας ότι τότε ο καταγγέλλων κατέληξε να υπογράψει δήλωση ανάκλησης.