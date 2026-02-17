Wall Street: Τι τραβά τα βλέμματα των επενδυτών - Από τη Fed στο ΑΕΠ και τα μεγέθη του retail

Oι traders στη Wall Street επιστρέφουν στα γραφεία τους μετά την αργία της Δευτέρας με την ένταση γύρω από το Ιράν να κλιμακώνεται και με την αγορά ανήσυχη ότι ο αντίκτυπος της Tεχνητής Nοημοσύνης αρχίζει να διαχέεται πέρα από τον κλάδο τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προοπτική μειώσεων των επιτοκίων από τη Fed μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου.

Αυτή η εβδομάδα μπορεί να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση της προσοχής στο τι συμβαίνει με τον καταναλωτή. Το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μια πρώτη εκτίμηση για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο του 2025 που αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,7%, σύμφωνα με το μοντέλο GDPnow της Fed, ένας ισχυρός ρυθμός αν και χαμηλότερος από το τρίτο τρίμηνο.

Αναμένονται επίσης ανακοινώσεις για την πορεία της αγοράς κατοικίας, της μεταποίησης και του τομέα υπηρεσιών καθώς και ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Fed.

Στο μεταξύ, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων μπαίνει στην τελική ευθεία. Μέχρι την Παρασκευή είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα 369 εταιρείες του δείκτη S&P500, με το 80% να ξεπερνά ή να επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου δεδομένων LSEG.

Mεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα περιλαμβάνονται η Walmart ,που πρόσφατα έγινε η πρώτη στο λιανεμπόριο που έφτασε σε αποτίμηση το $1 τρις, η Moody’s και η Doordash.

Mερικοί επενδυτές πιστεύουν ότι οι πρόσφατες ρευστοποιήσεις μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικές. Μετά τις έντονες πιέσεις σε εταιρείες λογισμικού, οι φόβοι ότι τα νέα εργαλεία του ΑΙ θα φέρουν ανατροπές σε διάφορους κλάδους – ανάμεσα τους την ασφάλιση και τη διαχείριση πλούτου – οδήγησαν σε ισχυρές πιέσεις στη χρηματιστηριακή αγορά την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι πιέσεις που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν συμβάλλει στις απώλειες του κλάδου τεχνολογίας που σε μεγάλο βαθμό είχε ηγηθεί της κούρσας της αγοράς που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 αλλά φέτος καταγράφει μέχρι στιγμής πτώση άνω του 4%.

Η πτώση που καταγράφεται σε διάφορους κλάδους στην αρχή του 2026 έρχεται σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς, όταν η αισιοδοξία για κέρδη και επενδύσεις κεφαλαίου που τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε την άνοδο σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών.

Ο κλάδος τεχνολογίας διατηρεί σημαντική παρουσία στους χρηματιστηριακούς δείκτες με βαρύτητα περίπου ενός τρίτου στον S&P500. Ωστόσο, ακόμη και αν η αδυναμία του κλάδου τεχνολογίας επηρεάσει τους δείκτες της αγοράς, η ευρύτερη συμμετοχή στην άνοδο των μετοχών είναι θετική εξέλιξη για την υγεία της αγοράς.

Η διεύρυνση αυτή έχει βοηθήσει να αντισταθμιστούν τα προβλήματα του τεχνολογικού κλάδου καθώς τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μετακινούνται σε τομείς που είχαν μείνει πίσω.

Τέσσερεις κλάδοι καταγράφουν άνοδο τουλάχιστον 10% το 2026 – ενέργεια, βασικά καταναλωτικά αγαθά, βιομηχανία και υλικά – ενώ και οι μετοχές στην μικρή κεφαλαιοποίηση έχουν επίσης σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη.