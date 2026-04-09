Κομισιόν: Παραλήφθηκε η επιστολή Μητσοτάκη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο σε επίπεδο ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε, διά του εκπροσώπου Τύπου Τομά Ρενιέ, ότι έλαβε επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση ζητά την υιοθέτηση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, που θα συνοδεύεται από πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης σε social media για χρήστες κάτω από αυτή την ηλικία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζητά, παράλληλα, την επέκταση και υποχρεωτική εφαρμογή ενός εναρμονισμένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας σε όλες τις πλατφόρμες που απευθύνονται σε ανηλίκους, καθώς και επαναληπτικούς ελέγχους ανά έξι μήνες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την εξαγγελία της κυβέρνησης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η Ελλάδα θα απαγορεύσει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού, του άγχους και των προβλημάτων ύπνου που, σύμφωνα με την Αθήνα, συνδέονται με τη χρήση των πλατφορμών.

Σε ερωτήσεις που δέχθηκε κατά την ενημέρωση Τύπου, η Κομισιόν ενέταξε την ελληνική πρωτοβουλία στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και την «ψηφιακή ενηλικίωση», παραπέμποντας στις ήδη υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ, όπως η Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (BIK+) και ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η Επιτροπή αποφεύγει προς το παρόν να προκαταλάβει αν θα καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για κοινό όριο ηλικίας στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική εργασία και διαβούλευση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κομισιόν και κράτη μέλη εξετάζουν τρόπους αποφυγής κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, καθώς αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν ήδη ανακοινώσει ή μελετούν εθνικά μέτρα για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη κοινού, αξιόπιστου και συμβατού με την προστασία δεδομένων μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας, που θα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές εθνικές πολιτικές, αλλά θα εφαρμόζεται με ενιαίο τεχνικό τρόπο από τις μεγάλες πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.