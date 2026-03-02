Κοινή δράση Ελλάδας - Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης - Έμφαση σε έλεγχο και ένταξη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, συναντήθηκαν σήμερα (02/03/2026) με την Ομοσπονδιακή υπουργό της Αυστρίας για την Ευρώπη, την Ένταξη και την Οικογένεια, Κλαούντια Μπάουερ (Claudia Bauer), στο πλαίσιο ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε ζητήματα μετανάστευσης, ένταξης και διαχείρισης ευάλωτων πληθυσμών.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τα κοινά πεδία των χαρτοφυλακίων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των ευάλωτων μεταναστών και ειδικότερα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αυστηρές, σαφείς και πλήρως ελεγχόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, επιτήρησης και φιλοξενίας, με προσήλωση στην τήρηση του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά και με έμφαση στην αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών και δευτερογενών μετακινήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολιτική ένταξης, η οποία – όπως επισημάνθηκε – δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένα από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τους νόμους, τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αξίες των κρατών-μελών.

Η ένταξη οφείλει να στηρίζεται σε σαφείς κανόνες, αμοιβαίες υποχρεώσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, ιδίως ως προς τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνική συνοχή.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα της μετανάστευσης.

Τονίστηκε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική αναφορά στην προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (PACT), με έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των εθνικών συστημάτων, ενίσχυσης των διοικητικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων και αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, της επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου και επιστροφών, καθώς και της εμβάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ώστε να περιοριστούν οι παράνομες ροές και να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα διακινητών.

Οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευρώπη.

Συμφώνησαν ότι απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση πιθανών αυξημένων ροών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για στενή και ρεαλιστική συνεργασία σε ένα πεδίο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης.