Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής τη Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης «χτύπησε κόκκινο». Μετά τα όσα είπε την Τετάρτη ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Νίκος Σαλάτας περί αποπομπής του από τον Γιώργο Μυλωνάκη, σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί στην Εξεταστική ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο οποίος καταθέτει αυτήν την ώρα, είπε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε τυχόν παράτυπες διαδικασίες και δήλωσε ότι δεν έγινε καμία πληρωμή με έκνομη διαδικασία. Επίσης, είπε ότι δεν τον έδιωξε κανένας από τη θέση του, απλά του ζητήθηκε η παραίτηση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Κώστα Τσιάρα, γιατί ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές στο σχήμα των οργανισμών αλλά και του υπουργείου.

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης πυροδότησαν και οι δηλώσεις και η κατάθεση του πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα. Συγκεκριμένα, μόλις ο κ. Σαλάτας ανέφερε το όνομα του Μυλωνάκη, ότι δηλαδή εμπλέκεται στην όλη διαδικασία, η αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση να κληθεί και να καταθέσει άμεσα ο κ. Μυλωνάκης στην Επιτροπή, ώστε να δώσει εξηγήσεις.

Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο εκπρόσωπος από τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο για τον κύριο Μυλωνάκη, αλλά για οποιοδήποτε πρόσωπο, σε 1,5 μήνα από τώρα, αφού θα υπάρχουν και θα προκύψουν νέα στοιχεία και έτσι θα αξιολογηθούν από την επιτροπή. Το ίδιο είπε και ο κύριος Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης και της πλειοψηφίας τέθηκαν σε ψηφοφορία με 17 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και 14 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης της αντιπολίτευσης.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση του Μπαμπασίδη, θα ξεκινήσει και η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα, του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκη.