Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη συγκίνηση, αλλά και την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ και τις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, υπήρξαν «δύο χρόνια πόνου, απώλειας, αγωνίας και αδιάκοπου αγώνα για την επιστροφή τους». Ειδική αναφορά υπάρχει και για τους 28 ομήρους που βάναυσα δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς, καθώς τονίζεται ότι «μαζί με τη χαρά όμως για την υποδοχή των 20 ζωντανών ομήρων, ο λαός του Ισραήλ σκύβει με ευλάβεια για να υποδεχθεί και τις σορούς άλλων 28 ομήρων που βάναυσα δολοφονήθηκαν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ:

«‍Με συγκίνηση και ικανοποίηση παρακολουθούμε την απελευθέρωση και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ και στις αγκαλιές των οικογενειών τους, που επιτεύχθηκε με την καταλυτική συμβολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από δύο εφιαλτικά χρόνια ομηρίας στα υπόγεια τούνελ της Γάζας, στα χέρια των αδίστακτων τρομοκρατών της Χαμάς που τους απήγαγαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Δύο χρόνια πόνου, απώλειας, αγωνίας και αδιάκοπου αγώνα για την επιστροφή τους. Μαζί με τη χαρά όμως για την υποδοχή των 20 ζωντανών ομήρων, ο λαός του Ισραήλ σκύβει με ευλάβεια για να υποδεχθεί και τις σορούς άλλων 28 ομήρων που βάναυσα δολοφονήθηκαν.

Οι Έλληνες Εβραίοι νοιώθουμε τα δάκρυα κάθε μητέρας, πατέρα, συζύγου ή παιδιού που υποδέχθηκαν τους αγαπημένους τους στη γη του Ισραήλ, που γίνονται η φωνή και η ελπίδα ολόκληρης της Ισραηλινής κοινωνίας, ότι η σημερινή ημέρα θα είναι το πρώτο βήμα υλοποίησης του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για την επίτευξη της ειρήνης στην πολύπαθη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής».