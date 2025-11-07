ΚΙΣΕ: 87 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» - Οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε ώστε να μην επαναληφθεί

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) υπενθυμίζει ότι η «Νύχτα των Κρυστάλλων», το ναζιστικό πογκρόμ κατά των Εβραίων της Γερμανίας τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938, αποτέλεσε την πρώτη έμπρακτη κίνηση κανονικοποίησης του μίσους, νομιμοποίησης της βίας και απονομιμοποίησης των δικαιωμάτων των Εβραίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΙΣΕ: «Το πογκρόμ ήταν αποτέλεσμα μιας εκστρατείας που πολλοί αγνόησαν και προειδοποιούσε για την αρχή της αλλοίωσης των αρχών της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Άουσβιτς».

Το ΚΙΣΕ τονίζει ότι, «87 χρόνια μετά, ο αντισημιτισμός επανεμφανίζεται και απειλεί τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, συχνά με το προσωπείο του αντισιωνισμού, τροφοδοτούμενος από παραπληροφόρηση, προπαγάνδα και σύγχυση εννοιών».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πρόσφατη δράση στο Χάναου της Γερμανίας, όπου σβάστικες σχεδιάστηκαν πιθανότατα με ανθρώπινο αίμα σε αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και κτίρια, καθώς και οι βανδαλισμοί στη Στήλη Μνήμης του Εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, που θυμίζει τη νύχτα της 29ης Ιουνίου 1931, όταν μέλη της αντισημιτικής οργάνωσης «Εθνική Ενωσις “Η Ελλάς”» επιτέθηκαν και πυρπόλησαν τον συνοικισμό.

Το ΚΙΣΕ καλεί την Πολιτεία και τους θεσμούς να αναγνωρίσουν ότι το «καμπανάκι της ιστορίας» χτυπάει ξανά και ότι οι Εβραίοι στοχοποιούνται και πάλι, έστω με διαφορετικά κίνητρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ:

Η «Νύχτα των Κρυστάλλων», το ναζιστικό πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Γερμανίας τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938, αποτέλεσε την πρώτη έμπρακτη κίνηση της κανονικοποίησης του μίσους, της νομιμοποίησης της βίας και της απονομιμοποίησης των δικαιωμάτων των Εβραίων.

Ήταν η συνέπεια μιας εκστρατείας που όλοι αψήφησαν, ήταν η νύχτα που προειδοποιούσε για την αφετηρία της αλλοίωσης και της κατάλυσης των αρχών της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έστρωσαν τον δρόμο προς το Άουσβιτς, ήταν η νύχτα που η υποκουλτούρα του φανατισμού επικράτησε της κουλτούρας του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Σήμερα, 87 χρόνια μετά, ο αντισημιτισμός γιγαντώνεται και πάλι και απειλεί τους Εβραίους σ΄όλον τον κόσμο. Με το προσωπείο του αντισιωνισμού, το αντισημιτικό μίσος τρέφεται από την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και τη σύγχυση εννοιών και διαβρώνει μυαλά και αποπροσανατολίζει κοινωνίες.

Μόλις χθες, 87 χρόνια μετά τη Νύχτα των Κρυστάλλων στη Γερμανία, σβάστικες σχεδιάστηκαν πιθανότατα με ανθρώπινο αίμα σε αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτιρίων στο Χάναου στη Γερμανία. Και στη Θεσσαλονίκη φανατικοί αντισημίτες βανδάλισαν τη Στήλη Μνήμης του Εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ. Τη στήλη που θυμίζει ότι τη νύχτα της 29ης Ιουνίου 1931, μέλη της εθνικιστικής και αντισημιτικής οργάνωσης «Εθνική Ενωσις “Η Ελλάς”» επέδραμαν και πυρπόλησαν τον συνοικισμό.

Πολιτεία και θεσμοί οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι εδώ και καιρό το καμπανάκι της ιστορίας χτυπάει επίμονα, για να θυμίσει ότι το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά, και στοχεύει ξανά, με διαφορετικά κίνητρα, τους Εβραίους. Και δεν μπορεί κανείς πλέον να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε, δεν γνώριζε…

Διότι οφείλουμε όλοι, τοπικοί άρχοντες και πολίτες να επαγρυπνούμε για να μην επαναληφθεί η «Νύχτα των Κρυστάλλων».