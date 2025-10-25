Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Δεν πήγαν Ανδρουλάκης - Φάμελλος

Μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στην Ιερά Μητρόπολη.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι σχεδόν κανείς από τα κόμματα τις αντιπολίτευσης δεν παρέστη.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη και εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ, ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κανείς άλλος από τα κόμματα της Αριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από πολιτικούς παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας και ο Στέφανος Τζουμάκας.



