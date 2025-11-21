Κι όμως: Η Αθήνα σώζει το Παρίσι αποπληρώντας πρόωρα τα δάνεια των μνημονίων!

Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ασχολείται με το παρελθόν και καθημερινά προσπαθεί να μας πείσει πόσο καλά τα έκανε με το δημοψήφισμα πριν από δέκα χρόνια και να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα, η χώρα μας πραγματοποιεί άλματα προς το μέλλον.

Και δεν είναι μόνο οι πρόσφατες συμφωνίες για τα ενεργειακά ή για το λιμάνι της Ελευσίνας που απογειώνουν την Ελλάδα και θέτουν την οικονομία της σε νέα τροχιά.

Δεν είναι μόνο ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο επικρατέστερος μελλοντικός πρόεδρος του Eurogroup.

Δεν είναι μόνο ότι μια νέα γενιά δημοσίων έργων, με πρώτο από όλα την Γραμμή 4 του μετρό θα αλλάξει την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδος.

Είναι και ότι η χώρα μας έχει την δυνατότητα και συνεχίζει να αποπληρώνει νωρίτερα τα δάνεια της μαύρης δεκαετίας της – σχεδόν – χρεοκοπίας (2009-2019) και να την αποθεώνουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

Το 2023 η Ελλάδα αποπλήρωσε πρόωρα δόσεις που προβλέπονταν για το 2024 και το 2025 ύψους €1,14δισ ευρώ. Στην συνέχεια, το ποσό των €1,7δισ που αφορούσε τις δόσεις που έπρεπε να πληρώσει η χώρα μας για το 2026 έως και το 2028 επίσης καταβλήθηκε πρόωρα το 2024.

Και τώρα, η Ελλάδα αποπληρώνει γρηγορότερα δάνεια ύψους €1,1δισ στην Γαλλία τα οποία αφορούν δόσεις που θα έπρεπε να καταβληθούν την περίοδο μεταξύ 2033 και 2041.

Η γαλλική εφημερίδα “L’Express” αναφέρει ότι η χώρα μας θεωρείται πλέον ως αξιόπιστος δανειολήπτης από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, την στιγμή που η ίδια τους προκαλεί ανησυχία με την κατάσταση της οικονομίας της.

Σε άρθρο της η ιστοσελίδα «20-MINUTES» καταγράφει το πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα, κάνοντας την «ανατροπή» και τερματίζοντας έτσι τις βολές των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών εναντίον μας, ενώ δεν παραλείπει να υπενθυμίσει την φράση της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ το 2010 «ούτε ένα ευρώ για τους Έλληνες». Να μην ξεχάσουμε εδώ να αναφέρουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο «αγαπημένος» Πρωθυπουργός της Άνγκελα Μέρκελ κατά δήλωσή της.

Και η εφήμερίδα όμως «VALEURS ACTUELLES» κάνει αναφορά στην εν λόγω «ανατροπή». Δεκαπέντε χρόνια μετά τον δανεισμό της Αθήνας από το Παρίσι για την αποφυγή της χρεοκοπίας, σήμερα στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού οι Γάλλοι βουλευτές και γερουσιαστές ανακάλυψαν πως η Ελλάδα βοηθάει την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της!

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα! Και αφήστε τον κύριο Τσίπρα να μας εξηγήσει πως έμεινε άφωνη η Μέρκελ με το άκουσμα της είδησης περί δημοψηφίσματος.

Αφήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του με «όπισθεν» προς την προηγούμενη δεκαετία.

* Η Δήμητρα Καντεράκη είναι Οικονομολόγος, Πολιτεύτρια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και Συντονίστρια Νοτίου Τομέα στη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας.