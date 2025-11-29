Κεραμέως: Πάνω από 10.000 πολίτες έχουν βρει δουλειά μέσω των «Ημερών Εργασίας» της ΔΥΠΑ

Με έμφαση στην σημασία των Ημερών Καριέρας ως θεσμού που ενισχύει τη σύζευξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισκέφθηκε σήμερα τη Δράμα, όπου πραγματοποιήθηκε η 48η διοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να βοηθάμε εργαζόμενους να βρουν δουλειά, να βοηθάμε επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζόμενους», επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Η υπουργός σημείωσε πως η ανεργία βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαεπτά ετών, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις, με κυριότερη τη δυσκολία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν προσωπικό αλλά και των εργαζομένων να βρουν την εργασία που τους ταιριάζει. «Προς αυτό τον στόχο συμβάλλουν οι Ημέρες Καριέρας, ένας σημαντικός θεσμός που υλοποιεί η ΔΥΠΑ σε περισσότερες από 18 πόλεις της χώρας», ανέφερε η υπουργός. Υπογράμμισε επίσης ότι περισσότεροι από 10.000 πολίτες έχουν ήδη βρει δουλειά μέσα από τη διοργάνωση, ευχαριστώντας τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ για «την εξαιρετική δουλειά που κάνουν για να φέρουν τα δύο μέρη κοντά».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για μια «ιστορική συμφωνία» μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων. Όπως ανέφερε, «για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε κυβέρνηση και όλους τους εθνικούς εταίρους όχι να συζητούν, αλλά να συμφωνούν σε ένα ευρύτερο πεδίο ζητημάτων που αφορούν το εργασιακό δίκαιο». Σύμφωνα με την υπουργό, η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, ευκολότερη επέκτασή τους και, τελικά, «σε ασφάλεια για τον εργαζόμενο, εν δυνάμει αυξήσεις αποδοχών και παροχών και ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες για όλους». Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι επιτεύχθηκε «μετά από επτά μήνες διαπραγματεύσεων» και το καταφέραμε όλοι μαζί».

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογράμμισε τη μεγάλη ανταπόκριση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη σημερινή εκδήλωση στην πόλη της Δράμας. «Τριάντα επιχειρήσεις, με 700 προσφερόμενες θέσεις εργασίας, και οι προεγγραφές έχουν ήδη ξεπεράσει τον προσφερόμενο αριθμό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η προσέλευση από το πρωί ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη. Χαρακτήρισε τη δράση «μοναδικό εργαλείο σύζευξης ανθρώπων που αναζητούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και επιχειρήσεων που αναζητούν τον κατάλληλο εργαζόμενο».

Η κ. Χορμόβα πρόσθεσε ότι η δυνατότητα που προσφέρουν οι Ημέρες Καριέρας είναι αμφίπλευρη, «είναι η μοναδική ευκαιρία να μπορεί ένας υποψήφιος μέσα σε μία ημέρα να δει πενήντα-εξήντα διαφορετικές επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, από τη μεριά των επιχειρήσεων, να μιλήσουν με πολλούς ανθρώπους και να αξιολογήσουν τόσο πολλά και διαφορετικά βιογραφικά».

Η διοργάνωση στη Δράμα εντάσσεται σε έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί πανελλαδικά, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς εργασίας.