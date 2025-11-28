Ο Ανάλγητος

Τα κατάφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, και έπεισε τους Ευρωπαίους για τα αγροτικά. STOP. Θα πηγαίνουμε στα μπαρ και το νερό θα είναι ακριβότερο από το ποτό του Γιάννη του περιηγητή. STOP. Όχι, ο Σταύρος δεν πάει Τεχεράνη να αναλάβει να μεταπείσει τους μουλάδες να εκκενώσουν την Τεχεράνη για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της Λειψυδρίας. Υπερβολές! Κατά τα λοιπά, Ρώσοι και Κινέζοι αγοράζουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Και έναν ραδιοφωνικό. Αυτή είναι η είδηση. Την άλλη με τα τηλεοπτικά την είχαμε χτες. Καζαμπλάνκα γίναμε σύντροφοι. STOP.

Χτες σας λέγαμε για δύο (μικρά) τηλεοπτικά κανάλια που περνάνε στα χέρια ανθρώπων που εξυπηρετούν ευθέως ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Ο ένας ρωσικά και ο άλλος κινεζικά, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς. Η είδηση είναι ότι οι Κινέζοι αναζητούν και ραδιοφωνικό σταθμό! Είναι άλλο επίπεδο! Φαίνεται ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα υπάρχοντα «κανάλια επικοινωνίας» που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα και αναλαμβάνουν το ρίσκο να βγουν στο ξέφωτο και να «εκτεθούν». Σαν να λέμε ότι κάποιος έχει κόψει τον βήχα στους εγχώριους «λιανοπωλητές» και αυτό πυροδοτεί τις εν λόγω εξελίξεις. Καζαμπλάνκα γίναμε σύντροφοι!

Στο μεταξύ οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας παρακολουθούν με προφανή αμηχανία τα δρώμενα. Ποια bots; Έχουν μείνει στην εποχή της πρέφας. Αφήστε που πλησιάζουν Χριστούγεννα και τα στελέχη της υπηρεσίας πρέπει να ξεπουλήσουν τις προσκλήσεις για τον επερχόμενο χορό του συνδικαλιστικού τους φορέα...

Στην κυβέρνηση επικρατεί ένα πράγμα του τύπου «αυτό μας έλειπε τώρα». Πού να αφήσουν τα παιδιά την σταυροφορία για τις επερχόμενες εκλογές και να ασχοληθούν με τέτοια «δύσκολα θέματα». Ναι, λέει, αλλά οι εκλογές είναι σε περισσότερο από έναν χρόνο. Λεπτομέρειες. Στη ΝΔ η σταυροφορία ξεκινάει από την επομένη των εκλογών. Είναι ένας αέναος αγώνας...

Περνώντας στο μεγάλο θέμα της λειψυδρίας, όταν το Liberal και ο Θανάσης Μαυρίδης, ανέδειξαν το θέμα πριν λίγες μόλις εβδομάδες, έβγαιναν αξιωματούχοι και διέψευδαν… Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν… Να τα λέμε και αυτά…

Μου λένε πως ο Κυριάκος επιβλέπει την όλη διαδικασία για την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε Αθήνα και νησιά. Μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο το «έκτακτης ανάγκης» όμως οι πηγές μου με διαβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται να μπουν μέτρα, τα οποία θα αφορούν τους πολίτες και θα περιορίζουν την κατανάλωση.

Στο παρασκήνιο συζητείται έντονα η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ.

Συζητείται το ενδεχόμενο να εκκενωθεί η Τεχεράνη λόγω της λειψυδρίας. Τους στέλνουμε άμεσα τον Σταύρο για να βρει λύσεις. Μετά από τόσες συσκέψεις με τον πρόεδρο Κυριάκο με αποκλειστικό θέμα την λειψυδρία, θα το έχει πάρει το μάθημά του. «Δεν θέλω να γίνω υπουργός των Εξωτερικών». «Δεν θέλω να γίνω υπουργός των Εξωτερικών». Πού να το γράψει αυτό όσες φορές του ζήτησε ο δάσκαλος. Οπότε καλύτερα στην Τεχεράνη!

Τελικά ο Χατζηδάκης τα κατάφερε πάλι. Για να μην ξεχνιόμαστε, πριν λίγες εβδομάδες στις Βρυξέλλες ήταν έτοιμοι να μας πάρουν τα σκαλπ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ουσία είναι ότι ο Κωστής τους έπεισε ότι με μια μεγάλη μεταρρύθμιση θα αλλάξουν τα των αγροτικών επιδοτήσεων και έτσι μπήκαν σε μια σειρά και οι πληρωμές των αγροτών.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε χθες μαζί με τον Κώστα Τσιάρα, και τον Γιώργο Πιτσιλή, εξυγιαίνεται το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Και γίνονται σημαντικοί έλεγχοι τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία. Γι αυτό άλλωστε και η προκαταβολή που δίνεται για τη βασική ενίσχυση είναι 25% χαμηλότερη από το 2024… Όμως τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν. Θα επιστρέψουν στους ειλικρινείς αγρότες μέσω μιας νέας κατανομής…

Την ώρα που στη Βρετανία (την Μεγάλη φυσικά) παίρνουν μέτρα λιτότητας 22 δισ. στερλίνων και στη Γαλλία δεν μπορούν να περάσουν Προϋπολογισμό, η Κομισιόν ανάβει το πράσινο φως για τις παροχές και τον Προϋπολογισμό της χώρας μας για το 2026…

Δεν ήταν αναμενόμενο, όπως επίσης και τα σχόλια της Επιτροπής για ισχυρή ελληνική οικονομία, μεγάλη ανάπτυξη και μείωση του χρέους. Οι αριθμοί ευημερούν και στην κυβέρνηση ξέρουν πως τα νούμερα αυτά πρέπει να περάσουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις…

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Κυριάκος Πιερρακάκης παίρνει επάξια τον τίτλο του Gastone.

Θα γλιτώσει από τα θηρία και θα τον φάνε οι ψύλλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Και εξηγούμαι: δεν θα τον ισοπεδώσει η Ζωή και ο Λαφαζάνης αλλά ο Στέφανος Κασσελάκης τον οποίο αφού του έδωσε το κόμμα στο πιάτο τον καθάρισε στεγνά μόλις εκείνος άνοιξε το στοματάκι του και ψέλλισε για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήρθε η ώρα της εκδίκησης! Το... Αμερικανάκι δήλωσε ότι είναι στη διάθεση του Οικονομικού Εισαγγελέα για να πει όσα ξέρει και όσα βρήκε στα βιβλία και στα ταμεία της Κουμουνδούρου. Τότε που είχε βάλει τον Καπνισάκη να ελέγξει πού πήγαιναν τα λεφτά που έφευγαν από την Κουμουνδούρου.

Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές. Θα πεινάσει ο Σεφερλής το καλοκαίρι.

Ο Ανάλγητος