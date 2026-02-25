Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» μέσα στον Μάρτιο η νέα αύξηση - Από πότε θα ισχύσει

Η σημερινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που αναμένεται να ανακοινωθεί πριν το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής της κυβέρνησης, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με την εισήγησή του θα ληφθούν στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου.

«Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με το θέμα.

Από το 2019 ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει από τα 650 ευρώ στα 880 από τον περασμένο Απρίλιο.

Από τα 650 ευρώ του 2019, οι μισθοί επί ΝΔ αυξήθηκαν: σε 713 ευρώ το 2022, 780 το 2023, 830 το 2024 και 880 το 2025.

Στα 950 ευρώ το 2027

Υπενθυμίζεται πως δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας ότι, εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες εξελίξεις, η νέα αναπροσαρμογή θα τεθεί σε εφαρμογή έως το 2027. Παράλληλα, είχε θέσει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση του μέσου μηνιαίου μισθού στα 1.500 ευρώ.

Σε ανάρτησή του, επικαλούμενος τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», σημείωσε ότι ο μέσος μισθός το 2024 διαμορφώθηκε στα 1.342 ευρώ, αυξημένος κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2023 και κατά 28,3% σε σχέση με το 2019, όταν ανερχόταν στα 1.046 ευρώ. Όπως ανέφερε, την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 ευρώ το 2019 σε 830 ευρώ σήμερα, με νέα αύξηση να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο.

Αναφορικά με την απασχόληση, υπογράμμισε ότι το ποσοστό πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 76,4%, καταγράφοντας άνοδο 1,6 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το 2023 και 7,2 μονάδων σε σχέση με το 2019. Επιπλέον, ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας διπλασιάστηκε την περίοδο 2023-2024, με 93.312 περισσότερους εργαζόμενους έναντι 47.246 την προηγούμενη περίοδο. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στα 1.478 ευρώ.

Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την προοπτική επίτευξης του προεκλογικού στόχου, ώστε έως το 2027 ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει ανακοινώσει πως από τα μέσα του 2027 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, ο οποίος θα βασίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, όπως ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την περίοδο 2019–2025 ο κατώτατος μισθός έχει καταγράψει συνολική αύξηση της τάξης του 35,4%.