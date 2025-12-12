Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την σιωπή του «Φραπέ» στην Εξεταστική - Σε εξέλιξη διαδικασία αυτοφώρου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος χuες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία της Αθήνας έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας ποινική έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχεται ήδη αν ο Γ. Ξυλούρης με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, όπου εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.



Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η προκαταρκτική έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη. Σύμφωνα με το νόμο, το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου. Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι νομικές πηγές έλεγαν ότι η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής, που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.

Ως ύποπτος για απείθεια καλείται ο Γ. Ξυλούρης για την απουσία του από την Εξεταστική την πρώτη φορά που κλήθηκε

Παράλληλα, αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Γιώργος Ξυλούρης για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την πρώτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά τη στάση του χθες στη Βουλή, που σχηματίστηκε για τον κ. Ξυλούρη με βάση τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν ο μάρτυρας δεν είχε εμφανιστεί στην κλήση που είχε λάβει.

Ο κ. Ξυλούρης καλείται πλέον να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

