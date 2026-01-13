Δίκη για τη Novartis

Με την καταδίκη σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων έκλεισε η δεύτερη δίκη για τους ισχυρισμούς τους περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis που πλέον τελεσίδικα κρίθηκαν ψευδείς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, την ίδια με την πρωτόδικη, ενώ στην Μαρία Μαραγγέλη συνολικά επέβαλε ποινή 28 μηνών. Και για τους δύο όρισε αναστολή για τρία έτη.

Στους κατηγορουμένους έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ σήμερα το δικαστήριο αρνήθηκε να τους αναγνωριστεί επιπλέον και το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη που αιτήθηκαν ΜΕΤΑ την απόφαση επί της ενοχής.

Με την αυλαία της δίκης, ο πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε ότι «για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος», το δικαστήριο θα διαβιβάσει αντίγραφα της δίκης στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτει διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη. Η απόφαση των δικαστών αφορά κάποιες εκφράσεις του συνηγόρου προς τους δικαστές οι οποίες ζητείται να ελεγχθεί αν στοιχειοθετούν το αδίκημα της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε,όπως και πρωτοδίκως, ότι οι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» διέπραξαν τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης που τους αποδίδουν, ανά περίπτωση,στις μηνύσεις τους, οι θιγέντες πολιτικοί.

Ειδικότερα,το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Φ. Δεστεμπασίδη για δύο πράξεις ενώ την Μ. Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση που αφορούν ισχυρισμούς της για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Γιάννη Λοβέρδο. Παράλληλα απάλλαξε την κατηγορούμενη για τρεις πράξεις λόγω παραγραφής και έπαυσε την δίωξη σε βάρος της για πράξη που αφορά τον Μάριο Σαλμά.

Η εισαγγελέας τόνισε πως οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν «ελαφρά τη καρδία» όχι γεγονότα που είδαν, αλλά αυτά που συνήγαγαν και ήταν επικριτική καθώς και οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, επικαλέστηκαν ουσιαστικά όσα έλεγε ο τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής, «μία σκοτεινή προσωπικότητα», και όχι συμβάντα για τα οποία είχαν άμεση αντίληψη οι ίδιοι.

«Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής» είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο Φ. Δεστεμπασίδης ο οποίος είπε στο δικαστήριο πως ουδέποτε είδε ο ίδιος να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα και πως αυτά που είχε καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν αυτά που αφηγούνταν ο Φρουζής.

Η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της είπε ότι είχε δει φακέλους με μετρητά που θα παραδίδονταν σε πολιτικά πρόσωπα. «Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά. Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί όπου έπρεπε να φτάσουν. Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω… και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου, επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα. Πήγε εκεί ο Φρουζής... Η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε», είχε πει στην απολογία της.

Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στους κατηγορουμένους, είχε καταδικάσει τον Δεστεμπασίδη σε φυλάκιση 25 μηνών και την Μαραγγέλη σε 33 μήνες.

Μετά την απόφαση επί της ενοχής ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία, συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε».