Καρυστιανού: Το κίνημα οργανώνεται, ήδη εργάζεται μια επιτροπή «σοφών» για τη σωτηρία της χώρας

Την ύπαρξη μιας συλλογικής πολιτικής πρωτοβουλίας επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην ειδική επετειακή έκδοση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών, παρότι πάντως απέφυγε να τη συνδέσει με τις παραδοσιακές μορφές κομματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστικά, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων από πολίτες που ζητούν να οργανωθεί κάτι συλλογικό και να υπάρξει συνέχεια στον αγώνα της. «Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μήνυμα με σκοπό να οργανωθεί κάτι συλλογικό. Όλοι μου λένε: “Μην σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και, αν μπορείτε, να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα”».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η ανταπόκριση αποτυπώνει ξεκάθαρα τόσο την ανάγκη της κοινωνίας όσο και τη βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. «Και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ», τονίζει, εξηγώντας ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί η πρωτοβουλία αυτή να ονομαστεί κόμμα. Όπως λέει, ο όρος παραπέμπει στο παλιό πολιτικό σύστημα, από το οποίο θέλει να αποστασιοποιηθεί. «Αυτό που δημιουργείται θα είναι εντελώς διαφορετικό», υπογραμμίζει.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί η τελική μορφή του εγχειρήματος. «Δεν έχω σκεφτεί τι μορφή θα έχει το κίνημα. Δε βιάζομαι να το χαρακτηρίσω τώρα», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Επίσης, αποκάλυψε ότι ήδη γίνεται οργανωμένη δουλειά σε θεματικό επίπεδο. Όπως λέει, «το κίνημα οργανώνεται» και αυτή την περίοδο εργάζεται μια επιτροπή «σοφών» -όπως τους χαρακτηρίζει- για τη σωτηρία της χώρας, με εξειδικευμένη ενασχόληση σε κρίσιμους τομείς, όπως τα οικονομικά, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία και η υγεία.

Τέλος, επισήμανε ότι το στοιχείο που, κατά τη γνώμη της, διαφοροποιεί αυτή την προσπάθεια είναι οι αξίες που τη συνοδεύουν. «Αυτό που χαρακτηρίζει αυτόν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια είναι η ανιδιοτέλεια, η καθαρότητα και η ειλικρίνεια», τονίζει.