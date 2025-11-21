«Καρφιά» Τσακαλώτου για Τσίπρα: Η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να συνεργαστεί με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει «ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό»

Αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα άφησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στη στάση του ως «πεφωτισμένου ηγέτη που λέει "ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό", που λέει στην αντιπολίτευση "δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ"».

Ενώ παράλληλα σημείωσε τι σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

«Προφανώς θα το διαβάσω γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο πήραμε 31,5% που είναι θαύμα - γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν - και το 2023 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη γιατί έγινε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Αλέξης ήθελε να πάει το κόμμα προς το Κέντρο και αυτό δημιουργούσε αμφισημίες. Όταν βάζεις στο εκλογικό σου πρόγραμμα και τον κ. Αντώναρο και τον κ. Κεδίκογλου, ρωτάει ο κόσμος με ποιους είσαι. Υπάρχει κίνδυνος αν απευθύνεσαι σε όλους, να μην απευθύνεσαι σε κανέναν τελικά» και καταλήγοντας ότι «θεωρώ ότι κεντρώες λύσεις δεν λειτουργούν», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.

«Η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με Τσίπρα και με ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για τον σημερινό Αλέξη Τσίπρα παρατήρησε ότι «τον βλέπω σε διάθεση προς το κέντρο» και, απαντώντας σχετικά με πιθανές μελλοντικές συνεργασίες, τόνισε ότι «η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό».

«Κατά καιρούς ένα φωτισμένο χαρισματικό πρόσωπο μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα καινούργιο πρόγραμμα. Αν ήθελε να υπηρετήσει συλλογικά ένα αριστερό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει όχι μόνο τα διεθνή προβλήματα, αλλά και την ερήμωση της χώρας και το δημογραφικό, μπορεί ένα φωτισμένος ηγέτης να το κάνει αυτό», είπε.

Για την αδύναμη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ, ένα νεοφιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσουν το κομμάτι τους και έχουμε τον Αλέξη που λέει η αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ».

Όσον αφορά την προοπτική της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι «η Νέα Αριστερά δεν έχει κανέναν λόγο να κλείσει», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «είπε θα συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα, με κάτι που δεν ξέρει».

Κλείνοντας, προειδοποίησε πως «αν δεν σοβαρευτεί η Αριστερά και δεν κάνει ανασυγκρότηση, αριστερά χωρίς κοινωνικά κινήματα δεν αλλάζουν τον συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν αλλάζεις ένα σύστημα με παθητική ψήφο. Δεν αλλάζει με το "ας φύγει ο Μητσοτάκης κι ας είναι όποιος θέλει"».