«Καρφιά» Δούκα σε Ανδρουλάκη: Φύρδην μίγδην η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ-Σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για επιλογές που γίνονται «φύρδην μίγδην» και δημιουργούν την εικόνα ότι το κόμμα μαζεύει στελέχη «από το τσουβάλι».

«Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αρχές και αξίες, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάθε προσθήκη θα προσφέρει», είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Δούκας, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες κάτι που είναι κρίσιμο σε αυτές τις διαδικασίες. Για να μην είμαι άδικος υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη ιστορία αλλά δεν μπορεί να φαινόμαστε σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι. Είναι φύρδην μίγδην έτσι όπως γίνεται η διεύρυνση».

Ερωτηθείς σε ποιους κανόνες αναφέρεται, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ. Σου λέει ο κόσμος δίναμε μάχη δύσκολη, αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια μπαίνουν σε μια λίστα στο συνέδριο χωρίς ψήφο».

«Υπάρχουν και στελέχη που ανακοινώνονται που έχουνε μεγάλη αξία, όμως και αυτούς τους ίδιους δεν τους προστατεύουμε και τους βάζουμε σε μια λίστα με τους υπόλοιπους», συνέχισε την κριτική του ο Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας σχολίασε επίσης δηκτικά ότι «εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη».

«Εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε Τσίπρα στο συνέδριο, είπα το αντίθετο: να συζητήσουμε με όλους όσοι μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση αν το εννοούν. Έπεσαν να με φάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Στο PES οι σοσιαλιστές είμαστε κοινή ομάδα με την αριστερά και την οικολογία. Εγώ είπα συζήτηση και διάλογος για να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση με καταλύτη το ΠΑΣΟΚ», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει κανείς που να βάζει θέμα προέδρου, πολιτικά μιλάμε και πολιτικά θέλουμε να ανέβει το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει ο τόπος».