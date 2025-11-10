«Καρφί» Γεραπετρίτη για Σαμαρά: Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική για τη χώρα

Έμμεση απάντηση στη σκληρή κριτική που δέχθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη χτεσινή του συνέντευξη έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σύμφωνα με τον ΣΚΑ"Ι, υπογραμμίζοντας πως «ειδικώς αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνονται αντικείμενο νηφάλιου διαλόγου».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου για το ζήτημα της Διάσκεψης των Παράκτιων Κρατών Ανατολικής Μεσογείου, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως «παρά την συνθετότητα των στιγμών αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός με σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στην ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το εγχείρημα «η Ελλάδα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη».

Αναφερόμενος μάλιστα στην Τουρκία δήλωσε ότι «παρά τα προβλήματα έχουμε βρει μια λειτουργική σχέση». Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμη στάδιο», ενώ δεν απέκλεισε τη συμμετοχή της ΕΕ και οργανισμών που συνδέονται με τη θεματολογία των Ηνωμένων Εθνών.