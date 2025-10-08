Καρανίκας κατά Τσίπρα: Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία - Συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, λέγοντας πως ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «αναξιόπιστος για τη δημοκρατία» και τονίζοντας ότι έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του.

Σε συνέντευξή του στο One Channel, ο Νίκος Καρανίκας δήλωσε: «Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας διοργάνωσε το πραξικόπημα, απάντησε πως «συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει καμία αξία, αλλά το ότι συμμετείχε, συμμετείχε. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε συμμετέχεις ενεργά. Δεν με απασχολούν οι λεπτομέρειες, αυτά είναι πολιτικά κουτσομπολιά. Η ουσία είναι ότι δεν τον είδα να βγαίνει και να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

«Ανερμάτιστος και ο στενός του κύκλος - Τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα»

Ο κ. Καρανίκας στράφηκε εναντίον και του στενού περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν συμφωνώ και με τις δηλώσεις που κάνει. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως είναι προφανώς ανερμάτιστος και ο στενός του κύκλος, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα», είπε.

«Με αυτόν τον στενό του κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί αν δεν ξέρω τι είσαι, με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να καταλαβαίνω τη στρατηγική σου, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο», τόνισε.

«Αναξιόπιστος για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς»

Ο Νίκος Καρανίκας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στις πολιτικές επιλογές αλλά και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

«Από εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, και ακόμα πιο αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες της Αριστεράς, όπου η Αριστερά δεν συμβαδίζει με την απαξίωση του λαού», δήλωσε.

Και όσον αφορά στη διαγραφή της πλειοψηφίας των μελών που είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόσθεσε: «Το να λες “απαξιώστε 150.000 που συμμετείχαν για την εκλογή του Προέδρου” και “διαγράψτε την πλειοψηφία που εξέλεξε κάποιον πρόεδρο” - συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία».