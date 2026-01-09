Καραχάλιος για Καρυστιανού: Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, μοίραζε υπουργιλίκια - Είχε προσεγγίσει και τον Ράμμο (vid)

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις διεργασίες της Μαρίας Καρυστιανού το περασμένο χρονικό διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος, όταν η ίδια διέψευδε το ότι πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, είχε κάνει ήδη πρόγραμμα, είχε κάνει συσκέψεις και Skype με 20 επιστήμονες, παρέδωσαν το πρόγραμμα και μετά έκανε ghosting, εξαφανίστηκε», υποστήριξε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Όπως ανέφερε, «στρατολογούσε ανθρώπους και τους μοίραζε βουλευτιλίκια και υπουργιλίκια». Πάντως, αρνήθηκε να αποκαλύψει ονόματα, όμως αναφέρθηκε στον καθηγητή Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα, στον οποίο ανέθεσε να φτιάξει πρόγραμμα. Επίσης, υποστήριξε ότι απευθύνθηκε ακόμη και σε τραγουδιστές της πίστας.

«Η κυρία Καρυστιανού, λοιπόν, γύρναγε ανά την Ελλάδα, και θα βρείτε πάρα πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, τους οποίους προσέγγιζε, με την αίγλη και το φωτοστέφανο των Τεμπών, τους γοήτευε, χωρίς όμως να τους εξηγεί ότι κανένας γονέας δεν είναι μαζί της, χωρίς να τους εξηγεί ότι θα κάνει μήνυση στην Κοβέσι», είπε.

Παράλληλα, ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η συνεργασία της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νικόλα Φαραντούρη ξεκίνησε πριν την εκλογή του στην Ευρωβουλή. «Είχε έρθει σε συνεργασία με τον Νίκο τον Φαραντούρη, πολύ πριν πάει στις Βρυξέλλες, και τον έχει παγιδεύσει αυτή τη στιγμή», ανέφερε. «Τον Αρβανίτη τον έκανε πέρα για να πάρει το νέο μοντέλο που λέγεται Φαραντούρης. Ο Αρβανίτης την πρωτοκάλεσε (σ.σ. στις Βρυξέλλες), τον Αρβανίτη πρωτοχρησιμοποίησε».

Ο επικοινωνιολόγος αποκάλυψε ότι την περίοδο της συνεργασίας τους, ο ίδιος πρότεινε στην κυρία Καρυστιανού τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο για τη θέση του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος, ακόμα και για επίτιμο πρόεδρο του κόμματος.

«Ο σχεδιασμός ήταν να μην είναι μόνο το κόμμα των Τεμπών, αλλά να είναι το κόμμα του Ματιού, να είναι το κόμμα της Μάνδρας, να είναι το κόμμα των υποκλοπών και σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Ράμμος είχε υψηλό συμβολισμό», εξήγησε.

«Η κυρία Καρυστιανού, όπως είδατε, τον πήρε τηλέφωνο, τον κάλεσε στις Βρυξέλλες, άσχετα αν ο άνθρωπος τελικά μάλλον βρήκε μία πρόφαση και δεν πήγε, και πήγε να τον εμπλέξει στο νέο σχήμα», είπε.