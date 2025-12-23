Κάλαντα αύριο στο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, θα ακούσει τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και στις 11:45 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Κυρ. Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με μαθήτριες και μαθητές του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης

Στο μεταξύ, σήμερα Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Πάχνης Ξάνθης. Τους μαθητές συνόδευαν οι δάσκαλοι και οι γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Είχα τη χαρά να υποδεχθώ τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, που συνοδεύονταν από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Μιλήσαμε για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους, καθώς και για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στην Αθήνα.

Ευχαριστώ για την αισιοδοξία και τα χαμόγελα που έφεραν μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου!».