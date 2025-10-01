Ν. Κακλαμάνης: Αθήνα και Λευκωσία να είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο της επανένωσης της Κύπρου

Ηχηρό μήνυμα ενότητας ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για την επανένωση της Μεγαλονήσου και παράλληλα να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, έστειλε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η δήλωσή του έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων.

«Η Βουλή των Ελλήνων, δι' εμού, συνεορτάζει, με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και κυρίως με τον λαό της Κύπρου, τα 65α γενέθλια της ανεξαρτησίας της. Μια ανεξαρτησία όμως που, για να επιτευχθεί, χρειάστηκε να θυσιάσουν τη ζωή τους χιλιάδες Ελληνοκυπρίων», είπε αρχικά ο Νικήτας Κακλαμάνης, για να προσθέσει:

«Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη όλων αυτών των ηρώων, Ελλάδα και Κύπρος, οφείλουμε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε, να δίνουμε τον αγώνα για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την επανένωση της Κύπρου, από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, από τον αγώνα για την ανεύρεση και του τελευταίου αγνοουμένου».

Κατέληξε δε ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων, που με αστείες αιτιάσεις όπως είπε κρατούνται από τους Τουρκοκύπριους στα Κατεχόμενα.

«Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρόνια πολλά στον Κυπριακό Ελληνισμό» ολοκλήρωσε το μήνυμα του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, ακολούθως, ο Νικήτας Κακλαμάνης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Μακαριώτατο κ.κ. Γεώργιο στην ιερά Αρχιεπισκοπή. Και στη συνέχεια, πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στην Μαλούντα, όπου σε κλίμα έντονης συγκίνησης, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Πεσόντων κατά την εισβολή του Αττίλα, ενώ ξεναγήθηκε και στο μουσείο, που διατηρείται εκεί.