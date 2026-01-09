Καιρίδης για το επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου: Όποιος της δίνει άλλοθι, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε στο χθεσινό επεισόδιο που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, αναφέροντας ότι όποιος δίνει άλλοθι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνει κάτι «άστοχο και ατυχές».

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 είπε: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες [...]. Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές», είπε.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) στη Βουλή ο Δημήτρης Καιρίδης είχε επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια ομιλίας της, καθώς εκείνη τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες» και εκείνος της απάντησε με τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου».

Σχολιάζοντας το εν λόγω περιστατικό, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Το ''βρώμικες δουλειές'' είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου Κοινοβουλίου που δεν συνάδει με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».

Για το πώς έγινε το επεισόδιο σημείωσε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό - από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά - μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

«Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές», συμπλήρωσε.

Τέλος, σε σχετικό ερώτημα που του έγινε για το αν ένιωσε ότι το άδειασε ο υπουργός Άμυνας με τη συγγνώμη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στη Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».