Και ο Κασσελάκης εναντίον Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός - Επιχείρησε την πτώση μου δύο φορές

Χαρακτηρίζοντας «πόνημα-πλυντήριο» του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέποντας παράλληλα ότι η «Ιθάκη» του θα μετατραπεί σε «Τιτανικό» για το πανάκριβο rebranding του.

Συγκεκριμένα, σε απάντησή του για το απόσπασμα που αφορά στον Τάιλερ και τις ατάκες της Μπαζιάνας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ομοφοβικό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ για την σύζυγό του ανέφερε ότι δεν κατάλαβε καν η σύζυγός του τι τους είπε ο Τάιλερ, αναφέροντας πως την ρώτησε πως μπορούν να ζήσουν τα δικά τους παιδιά στο Μέγαρο.

Με ένα καυστικό σχόλιο, χαρακτήρισε τα αγγλικά της Μπέτυς, «λίγο χειρότερα» από του Τσίπρα.

«Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ο σύζυγός μου Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ την ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά στο Μέγαρο Μαξίμου» είπε.

Πρόσθεσε δε ότι «αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε αν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές».

Στη συνέχεια σχολιάζει το γεγονός ότι ο Τσίπρας τον χαρακτήρισε στο βιβλίο «υπερφίαλο».

«Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Οταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες, εγώ έτρεχα στον Daniel να βοηθήσω τον κόσμο και έβαζα χρήματα από την τσέπη μου».

Αναλυτικά τα όσα λέει στην απάντησή του ο Στέφανος Κασσελάκης

«Σήμερα, ενώ η "Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο" μαζί με το «Institute of European Democrats» και τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» το απόγευμα διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο. Την "Ιθάκη" του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

1) Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε "τσουνάμι Κασσελάκη" στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Την δεύτερη στο "μπουζουξίδικο" τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

2) Στενοχωριέται ο Αλέξης που, μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

3) Ο Αλέξης με αποκαλεί "υπερφίαλο". Μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον "Ντάνιελ". Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες-χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την "έλλειψη σεμνότητας".

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ την ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουνα 4ος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν "gay liberal". Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορούσε να πάρει περισσότερο;.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του. Και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding, εάν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding, αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!».