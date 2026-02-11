Και επίσημα η διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την επίσημη διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ επικύρωσε την Τρίτη η Κουμουνδούρου, στον απόηχο του βίαιου επεισοδίου που είχε λάβει μέρος ο ευρωβουλευτής στο Στρασβούργο στα μέσα Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως στις 16 Δεκεμβρίου ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε με γροθιές στο δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».

Εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του, η οποία αριθμεί πλέον δύο μέλη, τον Κώστα Αρβανίτη και την Έλενα Κουντουρά.