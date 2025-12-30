Κ. Τσιάρας για τα μπλόκα: Oι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού

Για το θέμα των ημερών που εξακολουθεί να αιωρείται, και συγκεκριμένα τον διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Θέλοντας αρχικά να παρουσιάσει τη μεγάλη εικόνα, o υπουργός, μιλώντας στο OPEN σήμερα το πρωί, είπε: «Aπό την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα πώς λύνονται; Αν κάτσουμε σε διάλογο. Η κυβέρνηση έκανε θετικά βήματα για να δείξει ότι την απασχολούν τα προβλήματα των αγροτών. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με βάση της θετικής πρόθεσης της κυβέρνησης να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου».

Ερωτηθείς γιατί οι αγρότες δεν έρχονται σε διάλογο, ο κ. Τσιάρας είπε ότι δεν γνωρίζει, αλλά ότι κάθε μπλόκο έχει διαφορετικά αιτήματα.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην πρόθεση για διάλογο που εξέφρασαν τα 18 μπλόκα, ο κ. Τσιάρας είπε: «Όταν επέστρεψαν αυτοί οι 18 ξέραμε ότι υπήρχε πίεση από κάποιους που δεν ήθελαν για κανέναν λόγο να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης. Απ' ό,τι πληροφορούμαστε, οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης από συναδέλφους τους».

Όπως σχολίασε, «όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη», ενώ ζήτησε, επίσης, «να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια σοβαρότερη προσέγγιση των αγροτών».

Για το αγροτικό ρεύμα

Αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε: «Tώρα είναι 9,3 λεπτά η κιλοβατώρα και έχουμε πει ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Υπάρχει μια συζήτηση με τη ΔΕΗ διότι υπάρχει κανόνας που λέει δεν μπορώ να δώσω κάτω του κόστους γιατί χτυπάει ευρωπαϊκό καμπανάκι ανταγωνισμού».

«Όλα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της κοινής λογικής και των ευρωπαϊκών κανόνων» συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «κάποια από τα 16 αιτήματα μπορούν να συζητηθούν περισσότερο. Δεν μπορεί, όμως, να λέμε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ή να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, μπορεί όμως να στηριχθεί το εισόδημα».