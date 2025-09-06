Την δεδομένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα επιστρέψουν, υπογράμμισε σε δηλώσεις του από την 89η ΔΕΘ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να «στηθεί» ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης και θα δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, με πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με διαδικασίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας, αλλά βεβαίως και μέσα από ένα μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί», επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Παράλληλα, ο υπουργός, τόνισε ότι το προηγούμενο διάστημα, καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιστροφής επιδοτήσεων που ελήφθησαν παρανόμως.

«Επενδύουμε σε πάνω από 1.200 έργα για την υδατική ασφάλεια»

Σημειώνεται ότι, το ζήτημα της λειψυδρίας και η ανάγκη για ένα νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Νερό, Γεωργία και Κλιματική Ανθεκτικότητα: Διάλογος για τις προκλήσεις και τις Υποδομές του μέλλοντος», στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός ανέδειξε τις διαστάσεις του προβλήματος και παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης. «Χωρίς νερό, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε βιώσιμη γεωργία, ούτε διατροφική επάρκεια, ούτε κοινωνική συνοχή», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Η γεωργία, που απορροφά περίπου το 85% της κατανάλωσης, είναι ο πρώτος και πιο άμεσα πληττόμενος τομέας, με επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών και στην επισιτιστική ασφάλεια.

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τους πέντε βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου:

Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό.

Βιώσιμες εταιρείες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αποδεκτό κόστος για τους πολίτες.

Ολιστικός σχεδιασμός και κεντρική διαχείριση όλων των έργων.

Κατεπείγουσες πρωτοβουλίες στο επόμενο εξάμηνο, με παράλληλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και συμπληρωματικούς τρόπους παραγωγής νερού.

Ο Υπουργός τόνισε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται περισσότερα από 1.200 έργα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων, εκ των οποίων 237 αρδευτικά και 1.090 έργα ύδρευσης. Από το 2019 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 278 έργα, ενώ μέσω του ΥΠΑΑΤ υλοποιούνται ή προγραμματίζονται 287 εγγειοβελτιωτικά έργα συνολικού ύψους 901,3 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά ο κ. Τσιάρας μίλησε για τα εξής έργα ΣΔΙΤ:

Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Ταυρωπού (105,4 εκατ. €).

Μεταφορά νερού από τον Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης (169,5 εκατ. €).

Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών (107,2 εκατ. €).

Οι συμβάσεις για τα τρία έργα έχουν υπογραφεί, ενώ για τα δύο επόμενα βρίσκονται στην τελική φάση προς υπογραφή:

Μιναγιώτικο φράγμα (96,5 εκατ. €).

Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων – Ιεράπετρας (55,9 εκατ. €).

Παράλληλα, υλοποιούνται 33 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα ύψους 544,8 εκατ. €, 121 μικρά ύψους 226,2 εκατ. €, καθώς και 65 μεγάλα αρδευτικά από προηγούμενα προγράμματα ύψους 365,5 εκατ. €.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις τεχνολογίες «έξυπνης άρδευσης» με συστήματα στάγδην, αισθητήρων υγρασίας, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων και αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του διαλόγου με αγρότες, Περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, αναφέροντας ως παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία και τα σχέδια που ξεκινούν στην Κρήτη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας σημείωσε: «Προχωράμε με έργα και όχι με λόγια στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδιασμού έργων άρδευσης, δίνοντας παράλληλα απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Με όραμα, σχέδιο και συνέπεια, αλλάζουμε τον αρδευτικό χάρτη της χώρας, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της γεωργίας και επενδύουμε στο πολυτιμότερο αγαθό της ζωής».