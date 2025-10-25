Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εγχώρια αγορά συνέχισε την ανοδική της αντίδραση από τα χαμηλά των 1.950 μονάδων, ανακτώντας το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν βελτιωμένα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο των ελληνικών εισηγμένων. Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή ανακοινώνουν αποτελέσματα η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας ένα πρώτο ουσιαστικό δείγμα για τον τραπεζικό κλάδο που οδηγεί την αγορά από την αρχή του έτους.

Οι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος σύμφωνα με τις αρχικές κατευθύνσεις και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, ενισχύοντας τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων - είτε μέσω υψηλότερης διανομής μερισμάτων είτε μέσω ενίσχυσης της τελικής γραμμής. Η ενδεχόμενη υπέρβαση των μεγεθών του γ’ τριμήνου ή της δυναμικής της χρήσης πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς δεν θα αφήσει ασυγκίνητο το υπόλοιπο ταμπλό ωστόσο η βαθμός που ακολουθεί πλέον η κάθε μετοχή την γενική τάση έχει διαφοροποιηθεί καθώς υπάρχουν επιμέρους ιδιαιτερότητες που συνδέονται και με την αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψαν άνοδο αυτή την εβδομάδα, καθώς τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα (99 εταιρίες +13,7% κέρδη, +8,2% έσοδα) και η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη Πέμπτη στη Νότια Κορέα συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εκτός από τα εταιρικά αποτελέσματα κεντρικό γεγονός την προσεχή εβδομάδα είναι η συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της FED, το βράδυ της Τετάρτης.

Στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4,00%–4,25%, σηματοδοτώντας την πρώτη μείωση του έτους με ψήφους 11 υπέρ και 1 κατά. Ο νέος διοικητής Stephen Miran διαφώνησε, ζητώντας μια πιο επιθετική μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, επικαλούμενος περαιτέρω εξασθένιση της αγοράς εργασίας και πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2%.

Ο πρόεδρος της FED, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την απόφαση «κίνηση διαχείρισης κινδύνου» για την προστασία της απασχόλησης, τονίζοντας πως δεν αποτελεί ένδειξη ύφεσης και ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει εξαρτημένη από τα δεδομένα. Η στροφή αυτή προς πιο «χαλαρή» στάση, σε αντίθεση με την «επιθετικά επιφυλακτική» στάση του Ιουλίου, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, όπως δείχνουν τα ασθενικά στοιχεία των μισθών του Αυγούστου και η σημαντική καθοδική αναθεώρηση των θέσεων εργασίας από το Γραφείο Εργασιακής Στατιστικής.

Η επιβράδυνση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης (πιθανότητα 97%), με τις αγορές να προεξοφλούν συνολικές μειώσεις 125 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε με τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει πλήρως την αντιστροφή του. Οι 2.045 μονάδες λειτούργησαν ως ισχυρή αντίσταση, καθώς στο επίπεδο αυτό συγκλίνουν οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει σε «πουλημένα» επίπεδα με βάση τους τεχνικούς δείκτες, δεν έχει απομακρυνθεί από την κρίσιμη ζώνη αντιστροφής, ενώ η πτώση της Παρασκευής με χαμηλό τζίρο μπορεί να θεωρηθεί υγιής διόρθωση πριν από πιθανή συνέχιση της ανόδου.

Για να παραμείνει ενεργό το σενάριο αντιστροφής, θα πρέπει να διατηρηθεί η περιοχή των 1.990 μονάδων, που αντιστοιχεί στο μέσο της ανόδου από τα χαμηλά της 17ης Οκτωβρίου. Αν ο δείκτης κατορθώσει να κλείσει πάνω από τις δύο χρονοσειρές τάσης, ανοίγει ο δρόμος για κίνηση έως τις 2.110 μονάδες, το επόμενο επίπεδο αντίστασης. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται λιγότερο από 1% χαμηλότερα από το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου και ένα μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τις 2.034,22 μονάδες θα σηματοδοτήσει όχι μόνο θετική απόδοση για τον Οκτώβριο, αλλά και τη δωδέκατη συνεχόμενη θετική μηνιαία επίδοση, ένα ιστορικό ρεκόρ για το Χρηματιστήριο Αθηνών.