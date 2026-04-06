Κ. Τσιάρας για δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο - Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Την πρώτη του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μετά την παραίτηση του λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της έρευνας που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά την αναφορά του ονόματός του.

Όπως περιέγραψε, μετά την κακοκαιρία «Ιανός», ένας αγρότης επισκέφθηκε το γραφείο του και συνομίλησε με συνεργάτη του, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να χάσει το λεγόμενο «πρασίνισμα», δηλαδή ενίσχυση που συνδέεται με περιβαλλοντικό μέτρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνεργάτης του περιορίστηκε σε μια τυπική και ευγενική επικοινωνία, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη ή πίεση. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση προς τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε αίτημα για παράκαμψη διαδικασιών ή παράνομη ενέργεια.

Αντιθέτως, ζητήθηκε να εξεταστεί εάν υπάρχει κάποια διοικητική λύση εντός του πλαισίου. Ακολούθησαν, όπως ανέφερε, εσωτερικές συνεννοήσεις του προϊσταμένου με ελεγκτές, όπου προέκυψαν τεχνικά ζητήματα. Τελικά, εφόσον δεν κατέστη δυνατή κάποια λύση, ο ίδιος ο αγρότης προχώρησε στην απομάκρυνση των επιχωματώσεων, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διαπιστώθηκε ότι όλα ήταν εντάξει.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη πράξη, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που θα λάμβανε ο συγκεκριμένος παραγωγός από το «πρασίνισμα» για 12 αγροτεμάχια ανερχόταν σε 2.970 ευρώ, εξηγώντας παράλληλα το ύψος της ενδεχόμενης απώλειας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο άρσης ασυλίας του για ποσό 429 ευρώ, διευκρίνισε ότι το επίμαχο εύρος κυμαινόταν μεταξύ 190 και 429 ευρώ. Όπως εξήγησε, δεν συντρέχει παράβαση, καθώς ο παραγωγός είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση για «πρασίνισμα» από αυτή που αντιστοιχούσε στην πραγματική καλλιεργητική του δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν αφαιρούνταν οι εκτάσεις για τις οποίες υπήρχε ο σχετικός φόβος, δεν θα υπήρχε ουσιαστική οικονομική απώλεια εντός αυτού του ποσού.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι δεν ζήτησε τίποτα παράνομο και τόνισε πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους πολίτες που βρίσκονται σε αδύναμη θέση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ζήτημα συνείδησης ούτε ανησυχία ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του.