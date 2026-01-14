Κ. Τσιάρας για αγρότες: Η ευθύνη περνά στην πλευρά εκείνων που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για διάλογο

«Είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθε η μία πλευρά των μπλόκων στη συζήτηση, για εμένα, δεν στέκουν στην κοινή λογική», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αφορμή την απουσία μερίδας εκπροσώπων αγροτών κατά τη χθεσινή συνάντηση του κλάδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι», πρόσθεσε ο υπουργός σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ και συνέχισε: «Η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν πραγματικά γιατί δεν το κάνουν.

Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο, να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί πλέον να ανέχεται κάποιος, συμπεριφορές που πλήττουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».