Τσιάρας: Με εντολή Κυρ. Μητσοτάκη εξετάζεται παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ» για το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο μέτρων για τους αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς λιμανιών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος και ανέφερε ότι μελετάται η παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ», που διασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας για το αγροτικό ρεύμα.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το τελευταίο Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής, ζήτησε να εξετάσουμε την πιθανότητα παράτασης του προγράμματος “ΓΑΙΑ”», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

Αναφερόμενος στο κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες διαλόγου με τους αγρότες υπό τις παρούσες συνθήκες είπε ότι «προσωπικά έχω βρεθεί μαζί τους όσες φορές μού έχει ζητηθεί. Η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτή, το έχουμε πει πολλές φορές», επανέλαβε και απηύθυνε κάλεσμα πως αν το επιθυμούν μπορούν να έρθουν και σήμερα για συζήτηση.

«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά. Τα προβλήματα λύνονται μόνο να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Διαμαρτύρονται οι αγρότες αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα; Άλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία».

Ερωτηθείς αρχικά για το πότε προβλέπεται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για ένα προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα ότι από τις 1/1/2026 ο Οργανισμός απορροφάται από την Αρχή. «Είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε βήμα-βήμα.

Ήδη λειτουργούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν τις πληρωμές που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από την 1/1 θα βρισκόμαστε σε νέα εποχή όπου η ΑΑΔΕ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πληρωμών», ανέφερε. «Θέλαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλαμε μεταρρύθμιση που θα μας έβρισκε αντιμέτωπους με την πραγματική ανάγκη για διαφάνεια; Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΑΑΔΕ για αυτό αποτελεί εγγύηση για τους αγροτικούς ελέγχους, το ζητάει και η Κομισιόν».

Παραδέχτηκε, αμέσως μετά, ότι υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο εύκολα διαπιστώνει κανείς - όπως είπε - πως η καταβολή των πληρωμών ομαλοποιείται μέρα με τη μέρα. «Ήδη χθες πληρώθηκε η βιολογική κτηνοτροφία του 2024.

Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προσδιοριστεί πληρωμές άνω του 1 δισ., φέτος ειδικά θα πληρωθούν τα περισσότερα χρήματα από ποτέ - 3,7 δισ. ευρώ - μέσω των πυλώνων άμεσων ενισχύσεων, αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη κοινωνική ομάδα που είτε μέσω κοινοτικών πόρων είτε κρατικής ενίσχυσης να φτάνει σε τόσο μεγάλα ποσά», τόνισε ο υπουργός.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Είμαι ο πρώτος που θα μιλήσει για μια δύσκολή πραγματικότητα των αγροτών. Οι τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων ειδικά για φέτος είναι οι χαμηλότερες από ποτέ - πολύ χαμηλή τιμή για βαμβάκι και σιτάρι. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το ότι η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ειδικά την περσινή χρονιά και βεβαίως οι καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον προγραμματισμό ειδικά των έντιμων ανθρώπων».

«Αν δεν έχουμε κατανοήσει ότι η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, δεν χρειάζεται να συζητάμε. Όλη η προσπάθεια έγινε, για να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ευθύνη που αναλογεί στη σημερινή κυβέρνηση την έχουμε αναλάβει και αυτό δεν το έχουμε αρνηθεί. Το αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που αφορά σε παθογένειες από το παρελθόν, επίσης είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν αγνοεί εύκολα».

«Οι 6 βουλευτές μας ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο»

Στη συνέχεια ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις αντιδράσεις 6 βουλευτών της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως οι «γαλάζιο» συνάδελφοί του να βιάστηκαν λίγο. «Υπήρχε μια απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία νομίζω ήταν απολύτως σαφής. Προφανώς δεν συνδεόταν η καταβολή του Μέτρου 23 με το ζήτημα του ΑΤΑΚ», διευκρίνισε.

«Αντίθετα, όπου υπήρχε θέμα με τη δηλωθείσα έκταση αγροτεμαχίου, όλα αυτά τα ΑΦΜ έχουν κρατηθεί για έλεγχο. Είναι δεδομένο μέχρι τέλος του μήνα αυτός ο έλεγχος θα έχει ξεκαθαρίσει και οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματα.