Κ. Τασούλας: Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας 

Η Ελλάδα, ως υπέρμαχος του Διεθνούς Δικαίου και της επίλυσης των διεθνών διαφορών μέσω διαλόγου, στηρίζει διαχρονικά την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας, όπως και τις προσπάθειές της για διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στο Νότιο Καύκασο. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας Άλεν Σιμονιάν (Alen Simonyan), κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στους μακραίωνους δεσμούς φιλίας, τις κοινές ιστορικές εμπειρίες και τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης που συνδέουν τους δύο λαούς, καθώς και στην αγαστή συνεργασία Ελλάδας και Αρμενίας, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη μεταρρυθμιστική πρόοδο στην Αρμενία, παραμένει αρωγός στην εμβάθυνση των σχέσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας - Αρμενίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων από την Τουρκία το 1996, ενώ η Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας αναγνώρισε την αντίστοιχη γενοκτονία των Ελλήνων και Ασσυρίων το 2015.

Ο κ. Σιμονιαν αναφέρθηκε, και αυτός από την πλευρά του, στις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, εκφράζοντας την εκτίμηση του αρμενικού λαού για τη στήριξη που ανέκαθεν παρείχε η Ελλάδα στην Αρμενία.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι η Αρμενία δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της και, στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζει την αρωγή της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαίων εταίρων, με στόχο την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

Τέλος, εξέφρασε τη βούληση της Αρμενίας για πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών ειρήνευσης στον Νότιο Καύκασο, γεγονός που θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην περιοχή.